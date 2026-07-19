У Німеччині ультраправа "АдН" впевнено випереджає керівний блок в опитуваннях

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" знову збільшила відрив від керівного блоку ХДС/ХСС, який, відповідно до даних свіжого опитування, становить вісім відсоткових пунктів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані загальнонаціонального опитування, проведеного INSA для газети Bild.

Опитування показало, що праві популісти набрали один відсотковий пункт і загалом їхня підтримка складає 21%.

Тим часом Християнсько-демократичний союз", Ліві та Альянс Сари Вагенкнехт втрачають по одному процентному пункту.

СДПН і "Зелені" набирають по 13 відсотків і йдуть ніздря в ніздрю в боротьбі за третє місце.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль попередив про небезпеку посилення позицій ультраправої "Альтернативи для Німеччини", зокрема через її позицію щодо Росії.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив занепокоєння зростанням популярності крайніх політичних сил, заявивши, що вони можуть підштовхнути країну до прірви.