В Германии ультраправая "АдН" уверенно опережает правящий блок в опросах

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" вновь увеличила отрыв от правящего блока ХДС/ХСС, который, согласно данным свежего опроса, составляет восемь процентных пунктов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные общенационального опроса, проведенного INSA для газеты Bild.

Опрос показал, что правые популисты прибавили один процентный пункт, и в целом их поддержка составляет 21%.

Между тем "Христианско-демократический союз", "Левые" и альянс Сары Вагенкнехт теряют по одному процентному пункту.

СДПГ и "Зеленые" набирают по 13 процентов и идут нос к носу в борьбе за третье место.

Напомним, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предупредил об опасности усиления позиций ультраправой "Альтернативы для Германии", в частности из-за ее позиции в отношении России.

А канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность ростом популярности крайних политических сил, заявив, что они могут подтолкнуть страну к пропасти.