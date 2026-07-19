Трамп хоче, щоб США знову прийняли у себе чемпіонат світу з футболу

Американський президент Дональд Трамп настільки задоволений цим чемпіонатом світу з футболу, що хоче, аби США знову приймали цей турнір, але цього разу без Канади та Мексики.

Заяву американського президента наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

На прийомі, присвяченому чемпіонату світу, Трамп закликав ФІФА повернути цю головну спортивну подію світу до Сполучених Штатів.

"Ви повинні знову обрати Сполучені Штати Америки. Цього разу ми залишимо Канаду та Мексику осторонь", – сказав він.

Потім Трамп додав, що ФІФА слід "обрати когось іншого для наступного чемпіонату, і це зніме частину гніву, ненависті та напруги у всіх".

Наступний чемпіонат світу з футболу, на право проведення якого можна подавати заявки, – турнір 2038 року.

ФІФА присудила право на проведення чемпіонату світу 2030 року Іспанії, Португалії та Марокко; матчі відкриття відбудуться в Аргентині, Парагваї та Уругваї на честь 100-річчя турніру. Саудівська Аравія була обрана країною-господинею чемпіонату 2034 року.

Трамп також розповів, що президент ФІФА Джанні Інфантіно запропонував США та Китаю спільно провести чемпіонат світу, пожартувавши, що у гравців "буде приємний короткий переліт між матчами".

Президент не соромився втручатися в події, пов’язані з Чемпіонатом світу. Під час свого виступу президент визнав, що зателефонував Інфантіно з проханням переглянути рішення після того, як американський нападник Фоларін Балогун отримав червону картку в матчі, в якому США перемогли Боснію та Герцеговину – рішення, яке спричинило б автоматичну дискваліфікацію на один матч.

Пізніше ФІФА скасувала дискваліфікацію, дозволивши Балогуну зіграти проти Бельгії – вкрай незвичайний крок, що викликав критику в усьому світі.

На прийомі в "Трамп-Тауер" президент похвалив Інфантіно за його участь у вирішенні цього інциденту.

Нещодавно стало відомо, що 50 депутатів Європейського парламенту вимагають, щоб Міжнародна футбольна асоціація (ФІФА) провела розслідування щодо свого президента Джанні Інфантіно у зв’язку з імовірними порушеннями власних правил політичного нейтралітету.

Також варто зазначити, що євродепутати звернулись до Інфантіно, закликавши його скасувати рішення про допуск російських спортсменів до цьогорічного Чемпіонату світу з футболу до 15 років.