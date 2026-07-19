Трамп хочет, чтобы США вновь приняли у себя чемпионат мира по футболу

Американский президент Дональд Трамп настолько доволен этим чемпионатом мира по футболу, что хочет, чтобы США вновь принимали этот турнир, но на этот раз без Канады и Мексики.

Заявление американского президента приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

На приеме, посвященном чемпионату мира, Трамп призвал ФИФА вернуть это главное спортивное событие мира в Соединенные Штаты.

"Вы должны снова выбрать Соединенные Штаты Америки. На этот раз мы оставим Канаду и Мексику в стороне", – сказал он.

Затем Трамп добавил, что ФИФА следует "выбрать кого-то другого для следующего чемпионата, и это снимет часть гнева, ненависти и напряжения у всех".

Следующий чемпионат мира по футболу, на право проведения которого можно подавать заявки, – турнир 2038 года.

ФИФА присудила право на проведение чемпионата мира 2030 года Испании, Португалии и Марокко; матчи открытия пройдут в Аргентине, Парагвае и Уругвае в честь 100-летия турнира. Саудовская Аравия была выбрана страной-хозяйкой чемпионата 2034 года.

Трамп также рассказал, что президент ФИФА Джанни Инфантино предложил США и Китаю совместно провести чемпионат мира, пошутив, что у игроков "будет приятный короткий перелёт между матчами".

Президент не стеснялся вмешиваться в события, связанные с чемпионатом мира. Во время своего выступления президент признал, что позвонил Инфантино с просьбой пересмотреть решение после того, как американский нападающий Фоларин Балогун получил красную карточку в матче, в котором США победили Боснию и Герцеговину – решение, которое повлекло бы за собой автоматическую дисквалификацию на один матч.

Позже ФИФА отменила дисквалификацию, позволив Балогуну сыграть против Бельгии – крайне необычный шаг, вызвавший критику во всем мире.

На приеме в "Трамп-Тауэр" президент похвалил Инфантино за его участие в урегулировании этого инцидента.

Недавно стало известно, что 50 депутатов Европейского парламента требуют, чтобы Международная футбольная ассоциация (ФИФА) провела расследование в отношении своего президента Джанни Инфантино в связи с предполагаемыми нарушениями собственных правил политического нейтралитета.

Также стоит отметить, что евродепутаты обратились к Инфантино, призвав его отменить решение о допуске российских спортсменов к участию в чемпионате мира по футболу среди юношей до 15 лет, который пройдет в этом году.