У ЄС набула чинності заборона на утилізацію нового одягу та взуття

У ЄС з 19 липня набула чинності заборона для великих компаній віддавати на утилізацію нерозпроданий одяг і взуття.

Про це повідомляє SWR, пише "Європейська правда".

Починаючи з цієї неділі, великі компанії-продавці одягу у ЄС не можуть відправляти на утилізацію неношений новий одяг та взуття, які не розпродали за плановим графіком.

Відповідне рішення ухвалили ще взимку 2026 року. Заборона починає діяти для великих компаній з 19 липня 2026 року, для середніх – з липня 2030 року.

За оцінками Європейського агентства з питань довкілля, досі на утилізації опинялося 4-9% зовсім нових текстильних виробів з тих, що потрапляють на ринок у Європі – зазвичай речі, які не підійшли покупцю і були повернуті, або ж нерозпродана частина колекції. На сміттєзвалищах щорічно опиняються до 600 тисяч тонн текстильних відходів.

Згідно з новими вимогами, таким товарам потрібно знайти застосування, віддати на благодійність або на переробку. Втім, заборона не є абсолютною – допускаються винятки для продукції, для якої це неможливо з технічних причин чи з міркувань безпеки.

У листопаді 2025 року Європарламент ухвалив резолюцію із закликами до посилення контролю за онлайн-магазинами, переважно з Азії, які пропонують одяг та інші товари за наднизькою ціною.

У Франції нещодавно схвалили оновлений законопроєкт, який обмежує діяльність компаній Shein і Temu.