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Течія Дунаю у Румунії сповільнилась до рекордного мінімуму через обміління

Новини — Неділя, 19 липня 2026, 16:51 — Марія Ємець

У неділю 19 липня течія Дунаю в Румунії сповільнилась до історичного мінімуму.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда". 

У неділю 19 липпня швидкість течії Дунаю на території Румунії сповільнилась до 1650 кубометрів на секунду, що є мінімальним показником за час спостережень. Останній раз подібні показники фіксували у 2005 році. 

За прогнозами, така тенденція може продовжуватися ще кілька днів. Далі через прогнозовані опади вище по течії річки води очікувано стане більше і течія прискориться. 

Через обміління Дунаю вже запроваджені обмеження на забір води для поливу, проте загрози для водопостачання населених пунктів поки немає. 

Водночас через інтенсивні опади затопило один з гірських курортів у центрі країни. 

У 2024 році через обміління Дунаю стало видно затонулі кораблі часів Другої світової війни в Сербії і Угорщині.

Угорські депутати тоді зустрілися в пересохлому руслі річки, щоб бити на сполох через посуху.

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