Течія Дунаю у Румунії сповільнилась до рекордного мінімуму через обміління

У неділю 19 липня течія Дунаю в Румунії сповільнилась до історичного мінімуму.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У неділю 19 липпня швидкість течії Дунаю на території Румунії сповільнилась до 1650 кубометрів на секунду, що є мінімальним показником за час спостережень. Останній раз подібні показники фіксували у 2005 році.

За прогнозами, така тенденція може продовжуватися ще кілька днів. Далі через прогнозовані опади вище по течії річки води очікувано стане більше і течія прискориться.

Через обміління Дунаю вже запроваджені обмеження на забір води для поливу, проте загрози для водопостачання населених пунктів поки немає.

Водночас через інтенсивні опади затопило один з гірських курортів у центрі країни.

У 2024 році через обміління Дунаю стало видно затонулі кораблі часів Другої світової війни в Сербії і Угорщині.

Угорські депутати тоді зустрілися в пересохлому руслі річки, щоб бити на сполох через посуху.