Угорські депутати зустрілися в пересохлому руслі річки, щоб бити на сполох через посуху
Новини — Четвер, 12 вересня 2024, 15:18 —
Група угорських депутатів та представників неурядових організацій зустрілися 11 вересня на висохлому піщаному березі другої після Дунаю річки країни – Тиси, щоб привернути увагу до серйозних наслідків посухи в липні і серпні, яка завдала шкоди основним сільськогосподарським культурам.
Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".
Угорський депутат Ласло Лорант Керештеш вважає, що політики досі не усвідомили, що "вода – найважливіший скарб, а сьогоднішнє помилкове управління водними ресурсами загрожує майбутньому".
Він попередив, що Угорщина "висохне", якщо не буде вжито заходів для збереження якомога більшої кількості води за допомогою ефективного управління водними ресурсами.
Депутати керівної партії "Фідес", які мають переважну більшість у комітеті, бойкотували засідання, на якому не було кворуму.
Агентство зазначило, що Міністерство сільського господарства також не надіслало свого представника, а "Фідес" у своїй заяві зазначила, що вважає засідання "непотрібним".
Журналісти додали, що очільник Міністерства сільського господарства Угорщини заявив 5 вересня, що посуха пошкодила 390 000 гектарів засіяних земель станом на початок вересня, причому кукурудза сильно постраждала на 235 000 гектарів, що становить понад 25% від усіх засіяних площ.
Дані Угорської метеорологічної служби показують, що за останні 90 днів у регіоні Гомохацаг випало на 120-140 міліметрів менше опадів, ніж у середньому.
Останніми роками екстремальне обміління спостерігалося і на інших річках Європи, зокрема Рейні.
У Нідерландах, Німеччині та Чехії тоді виступили на поверхню так звані голодні камені.
Нещодавно повідомлялося, що рівень води у річці Вісла продовжує знижуватися на тлі тривалої відсутності опадів та оновив історичний рекорд.