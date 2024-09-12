Угорські депутати зустрілися в пересохлому руслі річки, щоб бити на сполох через посуху

Група угорських депутатів та представників неурядових організацій зустрілися 11 вересня на висохлому піщаному березі другої після Дунаю річки країни – Тиси, щоб привернути увагу до серйозних наслідків посухи в липні і серпні, яка завдала шкоди основним сільськогосподарським культурам.

Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Угорський депутат Ласло Лорант Керештеш вважає, що політики досі не усвідомили, що "вода – найважливіший скарб, а сьогоднішнє помилкове управління водними ресурсами загрожує майбутньому".

Він попередив, що Угорщина "висохне", якщо не буде вжито заходів для збереження якомога більшої кількості води за допомогою ефективного управління водними ресурсами.

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Фото: Reuters

Депутати керівної партії "Фідес", які мають переважну більшість у комітеті, бойкотували засідання, на якому не було кворуму.

Агентство зазначило, що Міністерство сільського господарства також не надіслало свого представника, а "Фідес" у своїй заяві зазначила, що вважає засідання "непотрібним".

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Журналісти додали, що очільник Міністерства сільського господарства Угорщини заявив 5 вересня, що посуха пошкодила 390 000 гектарів засіяних земель станом на початок вересня, причому кукурудза сильно постраждала на 235 000 гектарів, що становить понад 25% від усіх засіяних площ.

Дані Угорської метеорологічної служби показують, що за останні 90 днів у регіоні Гомохацаг випало на 120-140 міліметрів менше опадів, ніж у середньому.

Останніми роками екстремальне обміління спостерігалося і на інших річках Європи, зокрема Рейні.

У Нідерландах, Німеччині та Чехії тоді виступили на поверхню так звані голодні камені.

Нещодавно повідомлялося, що рівень води у річці Вісла продовжує знижуватися на тлі тривалої відсутності опадів та оновив історичний рекорд.