Скорость течения Дуная в Румынии снизилась до рекордного минимума из-за обмеления

В воскресенье, 19 июля, скорость течения Дуная в Румынии снизилась до исторического минимума.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В воскресенье, 19 июля, скорость течения Дуная на территории Румынии замедлилась до 1650 кубометров в секунду, что является минимальным показателем за всю историю наблюдений. Последний раз подобные показатели фиксировались в 2005 году.

По прогнозам, такая тенденция может сохраняться еще несколько дней. Затем из-за прогнозируемых осадков выше по течению реки воды, как ожидается, станет больше, и течение ускорится.

Из-за обмеления Дуная уже введены ограничения на забор воды для орошения, однако угрозы для водоснабжения населенных пунктов пока нет.

В то же время из-за интенсивных осадков затопило один из горных курортов в центре страны.

В 2024 году из-за обмеления Дуная стали видны затонувшие корабли времён Второй мировой войны в Сербии и Венгрии.

Венгерские депутаты тогда встретились в пересохшем русле реки, чтобы бить тревогу из-за засухи.