У чеському місті вдруге проводять евакуацію довкола будівлі фабрики, що горить вже 11 днів
У чеському місті Злін вдруге оголосили евакуацію з будівель довкола будівлі фабрики, де 11-й день намагаються загасити пожежу.
Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".
У Зліні, що на сході Чехії, вдень у неділю оголосили нову евакуацію з будинків довкола багатоповерхової будівлі фабрики, де 11-й день поспіль гасять пожежу – у зв’язку з новою негодою.
Рятувальники побоюються, що в умовах шквального вітру пошкоджена вогнем конструкція може стати нестабільною.
До аналогічного кроку вдавалися у п’ятницю, коли до Зліна підходив грозовий фронт.
У неділю кількість пожежних бригад, що продовжують гасіння, скоротили до трьох, тоді як у суботу їх було ще шість – оскільки ситуація покращується. Пожежники продовжують використовувати безпілотники з тепловізійними пристроями, шукаючи осередки з найвищою температурою, та зосереджуються на них.
У Норвегії в п’ятницю сталась пожежа у житловому кварталі міста Драммен, що знищила понад сотню будинків. Її називають найгіршою в новітній історії країни.
В Іспанії під Мадридом борються з новою лісовою пожежею, що охопила понад 12 тисяч гектарів.