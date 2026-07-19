У чеському місті вдруге проводять евакуацію довкола будівлі фабрики, що горить вже 11 днів

У чеському місті Злін вдруге оголосили евакуацію з будівель довкола будівлі фабрики, де 11-й день намагаються загасити пожежу.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

У Зліні, що на сході Чехії, вдень у неділю оголосили нову евакуацію з будинків довкола багатоповерхової будівлі фабрики, де 11-й день поспіль гасять пожежу – у зв’язку з новою негодою.

Фото: пожежно-рятувальна служба Злінського краю

Рятувальники побоюються, що в умовах шквального вітру пошкоджена вогнем конструкція може стати нестабільною.

До аналогічного кроку вдавалися у п’ятницю, коли до Зліна підходив грозовий фронт.

У неділю кількість пожежних бригад, що продовжують гасіння, скоротили до трьох, тоді як у суботу їх було ще шість – оскільки ситуація покращується. Пожежники продовжують використовувати безпілотники з тепловізійними пристроями, шукаючи осередки з найвищою температурою, та зосереджуються на них.

У Норвегії в п’ятницю сталась пожежа у житловому кварталі міста Драммен, що знищила понад сотню будинків. Її називають найгіршою в новітній історії країни.

В Іспанії під Мадридом борються з новою лісовою пожежею, що охопила понад 12 тисяч гектарів.