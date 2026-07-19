В Чехии второй раз проводят эвакуацию вокруг здания фабрики, которое горит уже 11 дней

В чешском городе Злин во второй раз объявили эвакуацию из зданий, расположенных вокруг фабрики, где уже 11-й день пытаются потушить пожар.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

В Злине, расположенном на востоке Чехии, днем в воскресенье объявили новую эвакуацию из домов вокруг многоэтажного здания фабрики, где уже 11-й день подряд тушат пожар, – в связи с новыми неблагоприятными погодными условиями.

Фото: пожарно-спасательная служба Злинского края

Спасатели опасаются, что в условиях шквального ветра поврежденная огнем конструкция может стать неустойчивой.

К аналогичной мере прибегали в пятницу, когда к Злину приближался грозовой фронт.

В воскресенье количество пожарных бригад, продолжающих тушение, сократили до трёх, тогда как в субботу их было ещё шесть – поскольку ситуация улучшается.

Пожарные продолжают использовать беспилотники с тепловизионными устройствами, выявляя очаги с самой высокой температурой, и сосредотачивают работу на них.

В Норвегии в пятницу пожар в жилом квартале города Драммен уничтожил более сотни домов. Его называют худшим в новейшей истории страны.

В Испании под Мадридом борются с новым лесным пожаром, охватившим более 12 тысяч гектаров.