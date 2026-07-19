Лісова пожежа охопила 12 тисяч гектарів в центральній Іспанії

Іспанія зіткнулася з черговою бурхливою лісовою пожежею: у неділю місцева влада повідомила, що пожежа на північ від Мадрида охопила понад 12 тисяч гектарів і змусила сотні людей евакуюватися.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Пожежа, що спалахнула у четвер у провінції Гвадалахара, на території якої розташований природний парк Сьєрра-Норте, поки що не призвела до людських жертв, але була охарактеризована як "складна".

Вогонь спалахнув у вкритому лісами гірському регіоні, де мешкають види, що перебувають під загрозою зникнення, зокрема орли, вовки та метелики.

Це сталося незабаром після пожежі, яка спалахнула в середу неподалік від Сарагоси на північному сході країни, знищила майже 16 тисяч гектарів і, згідно з останніми даними, наданими в суботу ввечері регіональним урядом Арагону, "далека від того, щоб бути взятою під контроль".

Нагадаємо, у Франції через пожежу у Фонтенбло, яка спалахнула 12 липня, евакуювали близько 1000 місцевих мешканців і туристів.

Лісова пожежа серйозно порушила графік руху поїздів, що рушають у південному напрямку або прибувають до Парижа.