Польща виступає проти нових норм ЄС щодо упакування продукції

Польща критикує бюрократію ЄС і прагне призупинити застосування суперечливих норм щодо упаковки.

Про це пише RMF24, інформує "Європейська правда".

Йдеться про новий регламент ЄС, який з 12 серпня діє на всій території Союзу та покладає на підприємства нові обов’язки, пов’язані з відповідальністю за упаковку.

Проблема стосується малих підприємств, які продають свою продукцію безпосередньо клієнтам в інших країнах ЄС і зобов’язані зареєструватися в системі, що регулює питання упаковки, та призначити місцевого представника. Для малого підприємства це означає додаткові формальності та витрати. Сама Європейська комісія визнає, що це може становити навіть 50 тисяч євро на компанію.

Заступник міністра розвитку Міхал Барановський заявив у Брюсселі, що Польща має підтримку приблизно 15 країн. Разом з тим, у Брюсселі вже навіть говорять про бунт мікро- та малих підприємств проти нових зобов’язань. Зокрема, була створена петиція проти нових правил з понад 80 тисячами підписів.

На форумі ЄС Польщу підтримали представники Німеччини та Бельгії. Натомість Франція погоджується, що такий обов’язок може стати проблемою для мікро-, малих та середніх підприємств, але аргументує, що самі положення є необхідними для контролю за виробниками, особливо тими, що не є резидентами даної країни, та для забезпечення дотримання зобов’язань щодо відходів.

Європейська комісія ще в грудні минулого року вона запропонувала призупинити обов’язок призначати представника в кожній з країн-членів. Проблема в тому, що країни досі не можуть узгодити спільну позицію з цього питання. Європейський парламент також наполягає на розв'язанні проблеми.

Нагадаємо, ЄС і Європарламент погодили позиції щодо майбутнього законопроєкту, метою якого буде скорочення кількості пластикового сміття. Згодом Європейська комісія оголосила, що подасть до суду Францію за надмірно суворі правила сортування відходів, які, на її думку, порушують принцип вільного руху товарів.