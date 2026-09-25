Президент Євроради закликав Росію припинити "небезпечну ескалацію"

Голова Європейської ради Антоніу Кошта назвав нещодавні гібридні атаки Росії на європейські країни неприйнятними та закликав Москву припинити ескалацію.

Про це Кошта сказав на засіданні Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку 24 вересня, повідомляє "Європейська правда".

Військові конфлікти, серед яких повномасштабна війна Росії проти України, на думку Антоніу Кошти, мають наслідки для продовольчої безпеки, енергетичних ринків, міграції, розвитку та глобальної стабільності.

"Атаки Росії на Україну також загрожують безпеці цивільного населення за межами України. Неприпустимо, що протягом останніх 12 місяців Росія неодноразово загрожувала безпеці держав-членів ЄС. Росія має припинити цю небезпечну ескалацію", – зазначив Кошта.

На думку президента Євроради, міжнародна спільнота має залучити всі важелі впливу, які є в її розпорядженні щодо Росії, щоб покласти край цій війні та створити умови для переговорів.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга у виступі на засіданні Ради безпеки ООН наголосив, що війна Росії проти України є загрозою для всього світу.

Нещодавно прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.