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У центрі Афін після вибуху частково обвалилася будівля: є постраждалий

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Новини — П'ятниця, 25 вересня 2026, 09:57 — Уляна Кричковська-Богданова

У п’ятницю, 25 вересня, в центрі Афін після вибуху частково обвалилася двоповерхова будівля; постраждала людина.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, вибух стався у будівлі в районі Плака – туристичному районі в самому центрі Афін, поблизу Акрополя та Храму Зевса. Його, ймовірно, спричинив витік газу.

⁠Поліція повідомила, що врятувала двох жінок, які опинилися в пастці в сусідній будівлі. Також повідомляється про те, що постраждав перехожий.

У соцмережах ширяться кадри з ймовірного місця подій.

Влітку у центральному районі Афін Петралона обвалився п’ятиповерховий житловий будинок під час робіт зі знесення сусідньої будівлі. 

У травні у німецькому місті Гьорліц біля кордону з Польщею через ймовірний вибух газу в будинку з туристичними апартаментами загинули троє людей. 

Від вибуху, причиною якого, ймовірно, став газ, обвалились кілька поверхів будівлі кінця ХІХ – початку XX сторіччя поблизу залізничного вокзалу Гьорліца.  

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