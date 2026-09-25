У центрі Афін після вибуху частково обвалилася будівля: є постраждалий

У п’ятницю, 25 вересня, в центрі Афін після вибуху частково обвалилася двоповерхова будівля; постраждала людина.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, вибух стався у будівлі в районі Плака – туристичному районі в самому центрі Афін, поблизу Акрополя та Храму Зевса. Його, ймовірно, спричинив витік газу.

⁠Поліція повідомила, що врятувала двох жінок, які опинилися в пастці в сусідній будівлі. Також повідомляється про те, що постраждав перехожий.

У соцмережах ширяться кадри з ймовірного місця подій.

Woke up to this in Athens today...🚨

A massive blast just rocked Lysikratous Street in Plaka at 7:30 AM. pic.twitter.com/ZP6nHfRDCG – Daphne Tolis (@daphnetoli) September 25, 2026

Влітку у центральному районі Афін Петралона обвалився п’ятиповерховий житловий будинок під час робіт зі знесення сусідньої будівлі.

У травні у німецькому місті Гьорліц біля кордону з Польщею через ймовірний вибух газу в будинку з туристичними апартаментами загинули троє людей.

Від вибуху, причиною якого, ймовірно, став газ, обвалились кілька поверхів будівлі кінця ХІХ – початку XX сторіччя поблизу залізничного вокзалу Гьорліца.