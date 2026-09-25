Метсола закликає Німеччину дійти згоди зі США щодо цін на ліки

Голова Європейського парламенту Роберта Метсола заявляє, що Німеччина повинна домовитися з адміністрацією Трампа, щоб вирішити торгівельний спір щодо цін на ліки.

Про це йдеться у матеріалі Politico, пише "Європейська правда".

Офіс торгового представника США наразі розслідує політику Німеччини щодо ціноутворення на ліки, звинувачуючи її в "постійній недоплаті" за фармацевтичну продукцію.

"Якщо не вести прямі переговори й не дійти згоди, то наслідки можуть виявитися набагато важчими для сприйняття. Тому моя порада будь-кому така: просто спробуйте знайти цей компроміс", – сказала президентка Європарламенту.

Метсола виступила за компроміс між Вашингтоном і Берліном, щоб уникнути "неможливої гонитви за ліками".

"Європа може і надалі лідирувати у фармацевтичній галузі. Але блок має стати набагато гнучкішим не лише у ціноутворенні, а й у питаннях клінічних випробувань та виведення нових продуктів на ринок, – зазначила Метсола.

Разом з тим Метсола попередила уряд США про те, що будь-яке підвищення мит на німецькі товари потенційно порушуватиме 15% тарифний ліміт, узгоджений в угоді, яку президент Дональд Трамп уклав із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн минулого року.

Нагадаємо, у червні Рада ЄС фінально затвердила два документи стосовно реалізації рамкової торгової угоди зі США, що завершує законодавчі процедури для її застосування.

Йдеться про рамкову торгову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Торнбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

На початку травня президент США Дональд Трамп виставив ЄС двомісячний дедлайн для фіналізації торгівельної угоди, пригрозивши підвищенням митних ставок.