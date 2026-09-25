Фінляндія та Швеція вперше спільно підняли винищувачі для ідентифікації літаків РФ

У четвер, 24 вересня, фінські та шведські винищувачі вперше спільно здійснили ідентифікацію російських військових літаків.

Про це повідомили у п’ятницю, 25 вересня, фінські ВПС, цитує Yle, пише "Європейська правда".

Винищувачі ідентифікували групу російських бойових літаків у міжнародному повітряному просторі над Фінською затокою.

"Поглиблення співпраці, яке розпочалося цієї осені, дає змогу здійснювати спільні оперативні польоти для ідентифікації та розміщувати винищувачі чергування на базах іншої країни", – зазначив начальник оперативного управління ВПС Фінляндії Веса Мянтиля.

Командувач ВПС Швеції генерал-майор Йонас Вікман заявив, що тривала співпраця між двома країнами дала змогу забезпечити безперебійну спільну роботу.

Польща 23 вересня зафіксувала порушення свого повітряного простору російським вертольотом Мі-8.

Повідомляли, що вдень 15 вересня невідомий безпілотник наблизився до американської бази протиракетної оборони в Редзіково, що у Поморському воєводстві Польщі.

Крім того, вдень 17 вересня російський ударний дрон впав поблизу польського кордону у Волинській області.