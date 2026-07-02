Глава МИД Литвы высказался о своих шансах остаться в новом правительстве

Временный министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что пока не имеет ответа на вопрос о своем будущем на этой должности в новом правительстве.

Заявление главы литовского внешнеполитического ведомства приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Его комментарий прозвучал на фоне сомнений нового премьер-министра Миндаугаса Синкявичюса относительно способности Будриса продолжать работу в новом правительстве.

"У нас состоялся деловой разговор, и назначенный премьер-министр, вероятно, сам всё прокомментирует. Этот процесс развивается по своей динамике и в своём порядке... А когда будут приняты решения, станет понятно... Ближайшее время покажет. Я буду продолжать работу до 7 или 14 июля, когда новое правительство принесет присягу и я перестану быть временным", – отметил Будрис.

Синкявичюс ранее заявлял, что не может гарантировать сохранение за Будрисом должности министра иностранных дел даже после реорганизации правящего большинства.

Со своей стороны президент Литвы Гитанас Науседа неоднократно заявлял, что министр надлежащим образом исполняет свои обязанности.

Во вторник Сейм Литвы поддержал назначение лидера социал-демократов Миндаугаса Синкявичюса новым премьер-министром страны.

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