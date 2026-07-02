Посольство РФ у Швеції поскаржилось на "напад" дронів: нібито скинули фарбу і муляж вибухівки

У посольстві РФ у Швеції заявили про "чергову атаку" на території дипмісії з використанням квадрокоптерів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували у Telegram російського посольства.

Посольство РФ стверджує, що близько 2 години ночі 2 липня над територією дипмісії пролетіли квадрокоптери, з яких один скинув контейнер з червоною фарбою, а інший, що ніс імітацію саморобного вибухового пристрою, впав на території поруч з будівлею посольства.

З Telegram російського посольства в Швеції

Випадки назвали "не просто провокацією, а явною спробою залякування", та дорікнули Швеції за недостатній захист в умовах, коли подібні інциденти "стали систематичними".

"На практиці правоохоронні органи Швеції лише формально фіксують атаки на російське посольство. Якимись результатами розслідування цих провокацій, яких вже десятки, за понад два роки так і не закінчилось. Відповідальність за продовження атак на дипломатичну місію Росії та їхні можливі наслідки лягає на шведську сторону", – заявили у посольстві РФ.

Про інциденти зі скиданням фарби у посольстві заявляли і в 2025 році. Також повідомляли, що з дрона облили фарбою віллу російської торговельної делегації.

У січні 2025 року посольство РФ у Швеції поскаржилося на спробу українця протаранити ворота установи.