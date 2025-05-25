Посольство Росії у Швеції бідкається через новий "напад" із дроном

Посольство Росії у Швеції 25 травня опублікувало заяву, у якій поскаржилось новий "напад" на нього з використанням дрона.

Заяву посольства було опубліковано в його соцмережах, зокрема у Facebook, пише "Європейська правда".

У російській дипмісії заявили, що у ніч на 25 травня посольств "зазнало чергового нападу з використанням дрона".

Безпілотник пролетів над територією посольства і скинув ємність з фарбою на майданчик перед головним входом.

"Особливого цинізму інциденту додає те, що операторами дрона була використана скляна ємність, яка при скиданні з висоти здатна завдати важких каліцтв людям", – бідкаються у посольстві РФ.

Водночас там скаржаться, що подібні напади регулярно тривають вже більше року.

Посольство РФ неодноразово зверталося до шведської поліції та МЗС Швеції з закликами припинити подібні атаки, але, мовляв, безрезультатно.

"Це наочно свідчить про ігнорування Стокгольмом основоположних норм міжнародного права. Відповідальність за всі можливі наслідки таких інцидентів буде лежати на шведській владі", – заявили у посольстві Росії.

Взимку у посольстві Росії у Швеції стверджували, що українець начебто намагався протаранити ворота установи легковим автомобілем.