Посольство РФ в Швеции пожаловалось на "атаку" дронов: якобы сбросили краску и муляж взрывчатки

В посольстве РФ в Швеции заявили об "очередной атаке" по территории дипмиссии с использованием квадрокоптеров.

Как сообщает "Европейская правда", заявление было опубликовано в Telegram российского посольства.

Посольство РФ утверждает, что около 2 часов ночи 2 июля над территорией дипмиссии пролетели квадрокоптеры, один из которых сбросил контейнер с красной краской, а другой, несущий имитацию самодельного взрывного устройства, упал на территории рядом со зданием посольства.

Из Telegram российского посольства в Швеции

Эти случаи назвали "не просто провокацией, а явной попыткой запугивания" и упрекнули Швецию в недостаточной защите в условиях, когда подобные инциденты "стали систематическими".

"На практике правоохранительные органы Швеции лишь формально фиксируют атаки на российское посольство. Каких-либо результатов расследования этих провокаций, которых уже десятки, за более чем два года так и не было. Ответственность за продолжение атак на дипломатическую миссию России и их возможные последствия ложится на шведскую сторону", – заявили в посольстве РФ.

Об инцидентах со сбросом краски в посольстве заявляли и в 2025 году. Также сообщалось, что с дрона облили краской виллу российской торговой делегации.

В январе 2025 года посольство РФ в Швеции пожаловалось на попытку украинца протаранить ворота учреждения.