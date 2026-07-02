Посол України в НАТО розкрила суму внесків в ініціативу PURL

Посол України в НАТО Альона Гетьманчук розповіла, що країни-партнери внесли в ініціативу із закупівлі зброї США для ЗСУ приблизно $6,3 млрд з початку заснування механізму.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

На запитання, якою є сума зобов’язань від партнерів за програмою PURL, посол відповіла: "З початку запуску програми це приблизно $6,3 млрд".

Гетьманчук зазначила, що 25 країн-членів НАТО зробили внески в PURL, деякі з них кількаразово.

Також до ініціативи долучились три країни-партери поза НАТО – це Австралія, Нова Зеландія і Японія, вказала дипломатка.

"До речі, є несподіваний виклик, пов’язаний з самітом в Анкарі. У середині червня було дуже успішне засідання Контактної групи з оборони України, яке відкривав особисто президент України Володимир Зеленський, і він закликав країни не чекати саміту в Анкарі та робити внески зараз, тому що нам вже потрібно відповідати на повітряний терор з боку Росії. На цьому засіданні був оголошений рекордний пакет внесків – понад $1 млрд", – розповіла Гетьманчук.

Крім того, за її словами, минулого тижня ще дві країни зробили внески: Фінляндія оголосила про це у Гданську, а ще одна країна зробила непублічний внесок.

У цьому контексті посол зазначила, що "буде важко отримати в Анкарі ще кращий результат".

"Зараз ми працюємо над тим, щоби партнери швидше перерахували внески на рахунок НАТО, і ми швидше отримали необхідне озброєння", – додала вона.

В інтерв’ю ЄП Гетьманчук також розповіла, що наразі Україна отримує 90-92% перехоплювачів до систем ПРО Patriot за схемою закупівлі європейцями американської зброї PURL.

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