Посол Украины в НАТО раскрыла сумму взносов в инициативу PURL

Посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук сообщила, что страны-партнеры внесли в инициативу по закупке оружия США для ВСУ примерно $6,3 млрд с момента создания механизма.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

На вопрос, какова сумма обязательств партнеров по программе PURL, посол ответила: "С момента запуска программы это примерно $6,3 млрд".

Гетьманчук отметила, что 25 стран-членов НАТО внесли средства в программу PURL, некоторые из них – неоднократно.

Кроме того, к инициативе присоединились три страны-партнера, не входящие в НАТО, – это Австралия, Новая Зеландия и Япония, указала дипломат.

"Кстати, есть неожиданный вызов, связанный с саммитом в Анкаре. В середине июня состоялось очень успешное заседание Контактной группы по обороне Украины, которое открывал лично президент Украины Владимир Зеленский, и он призвал страны не ждать саммита в Анкаре и вносить взносы сейчас, потому что нам уже нужно реагировать на воздушный террор со стороны России. На этом заседании был объявлен рекордный пакет взносов – более $1 млрд", – рассказала Гетьманчук.

Кроме того, по ее словам, на прошлой неделе еще две страны внесли взносы: Финляндия объявила об этом в Гданьске, а еще одна страна внесла взнос в закрытом режиме.

В этом контексте посол отметила, что "будет трудно добиться в Анкаре еще лучшего результата".

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы партнеры быстрее перечислили взносы на счет НАТО, и мы быстрее получили необходимое вооружение", – добавила она.

В интервью "ЕП" Гетьманчук также рассказала, что в настоящее время Украина получает 90–92 % перехватчиков для систем ПРО Patriot по схеме закупки европейцами американского оружия PURL.

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