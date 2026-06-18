Зеленський анонсував нові внески союзників у програму із закупівлі зброї США

Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі українські союзники підготували рішення щодо нових внесків у ініціативу PURL, у рамках якої українські партнери закуповують у США зброю для України.

Про це він сказав у Брюсселі під час засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), пише кореспондентка "Європейської правди".

Під час свого виступу Зеленський подякував всім союзникам України, які підтримують програму PURL.

"Зараз ця програма справді змінює ситуацію разом з усією нашою двосторонньою співпрацею. Іноді ці поставки буквально визначають ситуацію день за днем. Коли ми знаємо, що Росія готує масштабний удар по Україні і ми можемо отримати ракети Patriot напередодні цієї атаки, це допомагає рятувати життя", – сказав він.

За словами українського президента, є деякі країни, які вже підготували рішення щодо нових внесків у межах PURL.

Окрім цього, Зеленський зазначив, що деякі країни хотіли б оголосити про свої внески до PURL на саміті НАТО в Анкарі цього року, але до нього ще залишається кілька тижнів.

"Ухвалюймо ці важливі рішення вже під час нинішніх зустрічей, щоб ми могли надати зброю, необхідну для захисту. Росія атакує Україну щодня. Тому, будь ласка, не відкладайте навіть на один день те, що можна зробити через PURL уже сьогодні", – додав український президент.

Цього дня стало відомо, що Швеція виділяє $108 млн на підтримку ініціативи PURL, у рамках якої українські партнери закуповують у США зброю для України.

Оголошення Швеції пролунало у день зустрічі міністрів оборони країн НАТО, на полях якої Німеччина оголосила, що виділить Україні ще $400 млн на ППО та ракети для Patriot у межах PURL і програми Jumpstart.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен оприлюднив плани постачання винищувачів F-16 до Збройних сил України.