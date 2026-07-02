Ле Пен не хочет баллотироваться на президентских выборах с электронным браслетом

Неформальный лидер французского правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что готова баллотироваться на президентских выборах в случае вынесения апелляционного решения в её пользу, но не хочет быть кандидатом с электронным браслетом.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом она заявила в эфире в среду.

С приближением даты апелляционного решения суда по делу о фиктивном найме помощников в Европарламенте – по приговору по которому Ле Пен запретили претендовать на выборные должности – она подтвердила, что заинтересована баллотироваться на президентских выборах, если судебное решение перестанет быть препятствием для этого.

В то же время она повторила, что не видит себя "кандидаткой с электронным браслетом".

"Если вы являетесь кандидатом в президенты – вы должны иметь полную свободу передвижения… Я не могу зависеть от разрешений суда, чтобы отправиться на встречу или на рынок", – заявила Ле Пен.

Ле Пен планирует уступить место молодому официальному лидеру "Национального объединения" Жордану Барделла, который имеет высокие рейтинги, если суд не разрешит ей баллотироваться.

В случае избрания Ле Пен обещает вывести Францию из состава интегрированного военного командования НАТО.

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