ЗМІ: Бельгія планує витратити понад 3 млрд євро на сучасні системи ППО

Бельгія планує придбати 10 сучасних пускових установок зенітно-ракетних комплексів NASAMS у компанії Kongsberg та 20 систем протиповітряної оборони ближнього радіуса дії Skyranger у компанії Rheinmetall на загальну суму 3,1 млрд євро.

Про це повідомив Reuters у четвер бельгійський посадовець, передає "Європейська правда".

Ці плани, які мають бути затверджені Радою міністрів Бельгії цього тижня, можуть бути оголошені на саміті НАТО в Анкарі 7-8 липня, зазначив посадовець.

Бельгія має намір здійснити обидві закупівлі на основі нідерландських рамкових контрактів, щоб пришвидшити процес, додав він.

Посадовець не надав детального розшифрування витрат.

Також повідомлялося, що Нідерланди планують інвестувати до 3 млрд євро у засоби протидії безпілотникам на тлі наростаючої кількості інцидентів у Європі.

Раніше цьогоріч у країні оголосили про плани придбати 22 мобільні протидронові системи Skyranger 30, перші з яких надійдуть на озброєння у 2028 році.

Нагадаємо, Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати дрони над військовими базами після серії прольотів підозрілих безпілотників над територією країни.

У бельгійському Міністерстві оборони припускають, що дрони були призначені для виявлення розташування F-16 та іншої стратегічно важливої інформації.