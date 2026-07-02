СМИ: Бельгия планирует потратить более 3 млрд евро на современные системы ПВО

Бельгия планирует приобрести 10 современных пусковых установок зенитно-ракетных комплексов NASAMS у компании Kongsberg и 20 систем противовоздушной обороны ближнего радиуса действия Skyranger у компании Rheinmetall на общую сумму 3,1 млрд евро.

Об этом сообщил Reuters в четверг бельгийский чиновник, передает "Европейская правда".

Эти планы, которые должны быть утверждены Советом министров Бельгии на этой неделе, могут быть объявлены на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля, отметил чиновник.

Бельгия намерена осуществить обе закупки на основе нидерландских рамочных контрактов, чтобы ускорить процесс, добавил он.

Чиновник не предоставил подробной разбивки расходов.

Также сообщалось, что Нидерланды планируют инвестировать до 3 млрд евро в средства противодействия беспилотникам на фоне растущего числа инцидентов в Европе.

Ранее в этом году в стране объявили о планах приобрести 22 мобильные противодроновые системы Skyranger 30, первые из которых поступят на вооружение в 2028 году.

Напомним, Вооружённые силы Бельгии получили приказ сбивать дроны над военными базами после серии пролётов подозрительных беспилотников над территорией страны.

В бельгийском Министерстве обороны предполагают, что дроны предназначались для выявления местонахождения F-16 и другой стратегически важной информации.