ЗМІ: Волинську трагедію хочуть згадати у звіті про прогрес України на шляху в ЄС

Зростання напруженості у польсько-українських відносинах з приводу історії посилило більш обережний підхід Варшави до розширення ЄС за рахунок України.

Про це йдеться у матеріалі RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначається, ще донедавна Брюссель розглядав питання Волинської трагедії насамперед як проблему у двосторонніх відносинах між Польщею та Україною. Тепер воно постає також у контексті процесу вступу до ЄС.

Це підтверджує подана в середу поправка до звіту Європейського парламенту про прогрес України на шляху до членства, підготовлена Європейською народною партією, до якої входять коаліційні польські партії "Громадянська коаліція" та Селянська партія.

Як зазначив євродепутат від "Громадянської коаліції" Анджей Галіцький, поправку планується внести до пункту, що стосується процесу вступу України до ЄС. Євродепутат наголосив, що йдеться про те, щоб питання Волині було чітко пов’язане з оцінкою прогресу України на шляху до членства в Європейському Союзі.

Якщо поправку ухвалять, таке поєднання цих питань стане прецедентом, зазначає RMF24.

Раніше депутат Європарламенту від польської опозиційної партії "Право і справедливість" Пйотр Мюллер повідомив, що їхня група подала пропозицію щодо дебатів і резолюції щодо вшанування жертв "геноциду УПА".

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш раніше заявив, що в ЄС не можна "звеличувати тих, хто підриває європейську співпрацю".

"З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу…Ніхто не буде нам вказувати, як голосувати за вступ тієї чи іншої країни до Європейського Союзу", – сказав він.