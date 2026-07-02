СМИ: Волынскую трагедию хотят упомянуть в отчете о прогрессе Украины на пути в ЕС

Рост напряженности в польско-украинских отношениях по поводу этой истории усилил более осторожный подход Варшавы к расширению ЕС за счет Украины.

Об этом говорится в материале RMF24, передает "Европейская правда".

Как отмечается, еще до недавнего времени Брюссель рассматривал вопрос о Волынской трагедии прежде всего как проблему в двусторонних отношениях между Польшей и Украиной. Теперь он возникает также в контексте процесса вступления в ЕС.

Это подтверждает поданная в среду поправка к отчету Европейского парламента о прогрессе Украины на пути к членству, подготовленная Европейской народной партией, в которую входят коалиционные польские партии "Гражданская коалиция" и Крестьянская партия.

Как отметил евродепутат от "Гражданской коалиции" Анджей Галицкий, поправку планируется внести в пункт, касающийся процесса вступления Украины в ЕС. Евродепутат подчеркнул, что речь идет о том, чтобы вопрос о Волыни был четко связан с оценкой прогресса Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

Если поправку примут, такое объединение этих вопросов станет прецедентом, отмечает RMF24.

Ранее депутат Европарламента от польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Пётр Мюллер сообщил, что их фракция внесла предложение о проведении дебатов и принятии резолюции о чествовании жертв "геноцида УПА".

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что в ЕС нельзя "возвеличивать тех, кто подрывает европейское сотрудничество".

"С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз… Никто не будет нам указывать, как голосовать за вступление той или иной страны в Европейский Союз", – сказал он.