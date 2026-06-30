В Албанії протести через курорт зятя Трампа переросли в сутички з поліцією

В столиці Албанії між протестувальниками та поліцією відбулися сутички, шестеро людей було затримано.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Сутички у вівторок стали ескалацією мирних демонстрацій, що тривали в Тирані протягом останніх тижнів.

Спочатку албанці протестували проти пропозиції щодо будівництва на незайманому південному узбережжі розкішного курорту, пов’язаного із зятем президента США Дональда Трампа, Джаредом Кушнером.

Однак протягом останнього місяця демонстранти також вимагали відставки всього уряду та опозиції, скасування суперечливих законів щодо інвестицій та охорони навколишнього середовища, які, на їхню думку, відкривають шлях для проєктів, що загрожують природі, а також формування уряду технічних фахівців.

У неділю на акціях протесту була присутня італійська депутатка Європейського парламенту Іларія Саліс, а в понеділок до неї приєдналися німецька законодавиця ЄП Ютта Паулус та нідерландські депутатки ЄП Тінеке Стрік і Анна Строленберг – усі вони є членами партії "Зелені". Саліс, Паулус і Стрік виступили перед натовпом, висловивши похвалу руху та албанському народу, а також закликавши зупинити реалізацію проєкту курорту.

У вівторок вранці близько 200 протестувальників зібралися біля будівлі парламенту, коли депутати прибували на пленарне засідання. На тлі закликів до законодавців піти у відставку та звинувачень у корупції деякі люди кидали яйця в автомобілі депутатів. Поліція зібралася, щоб відтіснити протестувальників. За словами свідків, деякі люди на місці подій отримали легкі травми.

Напруга ще більше зросла, коли кілька людей кинули пляшки з водою та каміння в бік парламенту та автомобілів депутатів, що призвело до подальших сутичок із поліцією, після яких було затримано шістьох осіб.

Потім натовп протестувальників рушив до управління поліції, щоб вимагати звільнення затриманих та засудити поліцію за те, що вони назвали жорсткими методами.

Проєкт розкішного курорту вартістю понад 1,4 мільярда євро, який втілюється компанією Кушнера Affinity Partners, останніми тижнями викликав масові протести в цій західнобалканській країні. Вважається, що плани будівництва вплинуть на екологічно захищену територію на узбережжі Адріатичного моря. Згодом протести проти проєкту курорту переросли в антиурядові демонстрації проти прем’єра Еді Рами.

Уряд Албанії запевнив Єврокомісію, що будівництво елітного курорту на узбережжі Адріатичного моря, яким керує фірма зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, відповідатиме екологічним стандартам ЄС.

Детальніше читайте у статті Фламінго проти Трампа: як оборудка зятя президента США збурила Албанію.