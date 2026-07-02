В Албании вспыхнули столкновения на фоне протестов против курорта, связанного с зятем Трампа

В четверг у здания парламента Албании вспыхнули столкновения между полицией и демонстрантами, выступающими против строительства курорта, связанного с семьей президента США Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AFP.

Протесты начались в конце мая против запланированного строительства роскошного отеля, связанного с дочерью Трампа Иванкой и ее мужем Джаредом Кушнером, в природном заповеднике в Звернеце, расположенном на юго-западном побережье Албании.

Уже во второй раз за эту неделю толпа собралась у здания парламента, чтобы выразить протест законодателям и заблокировать вход в здание. Шеренги спецназовцев оттеснили их, что привело к столкновениям и арестам.

Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы, а некоторые протестующие пытались прорваться через кордоны правоохранителей.

По данным полиции, девять офицеров получили ранения в результате бросания протестующими различных предметов, однако точное количество задержанных в ведомстве не подтвердили. Местные СМИ сообщили, что было задержано до 20 человек.

Также было замечено, как люди разбивали окна в пустой полицейской машине на соседней улице, когда толпу оттесняли от здания парламента.

фото: AFP

Во вторник было задержано шесть человек, когда демонстранты забросали яйцами автомобили депутатов.

Эта вспышка насилия резко контрастирует с преимущественно мирными ежедневными собраниями, которые собирали тысячи людей на улицах с самого начала движения.

План строительства курорта впервые обнародовали в 2024 году, но новая волна протестов поднялась после того, как в конце мая на пляжах появились ограждения из колючей проволоки и бульдозеры.

Протест против проекта стал катализатором возмущения из-за предполагаемой коррупции: митингующие призывают премьер-министра Эди Раму уйти в отставку из-за того, что они называют отсутствием прозрачности.

Правительство Албании заверило Еврокомиссию, что строительство элитного курорта будет соответствовать экологическим стандартам ЕС.

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