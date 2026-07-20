Німеччина значно розширить дивізію Бундесверу, що захищає критичну інфраструктуру

У Німеччині планують розширити дивізію Бундесверу, одним із ключових завдань якої є захист критичної інфраструктури.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Йдеться про підрозділ, який забезпечує внутрішню безпеку. Дивізію створили минулоріч і її основними завданнями є захист критичної інфраструктури, такої як порти, аеропорти, мости, залізничні лінії та енергетичні об’єкти, забезпечення розгортання союзних сил у Німеччині та надання допомоги цивільним органам влади під час стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій.

До 2035 року чисельність дивізії має зрости з запланованих 6 500 військовослужбовців до значно більше ніж 10 тисяч.

"Наразі запланована чисельність нашого підрозділу становить 6 500 військовослужбовців. Але до 2035 року ми збільшимо її до значно більше ніж 10 тисяч осіб", – заявив командувач дивізії, генерал-майор Андреас Генне в інтерв’ю медіагрупі Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Ми створимо батальйони внутрішньої безпеки. Ми створимо батальйони підтримки. І у нас буде значно більша кількість військовослужбовців", – додав він.

Він наголосив, що нинішня чисельність дивізії є достатньою для забезпечення початкової оперативної готовності.

"Ми вже можемо захищати інфраструктуру та забезпечувати свободу пересування – хоча поки що не в умовах тривалого конфлікту", – зазначив Хенне.

У мирний час персонал дивізії допомагає іншим підрозділам Бундесверу у виконанні завдань з охорони, захисту об’єктів та логістичних операцій, а також бере участь у ліквідації наслідків стихійних лих та великих аварій.

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив 1 липня два законопроєкти, метою яких є зміцнення резервних сил Бундесверу у некризові часи, а також прискорене будівництво військової інфраструктури.

У грудні у Німеччині погодили нову модель військової служби. Згідно з реформою, усі підлітки мають отримати анкету після досягнення 18 років. Опитування має оцінити їхню придатність та мотивацію до служби в Бундесвері.

Нагадаємо, командувач Бундесверу припускає, що Росія може напасти на країни НАТО у 2029 році, або й раніше.