Германия расширит дивизию Бундесвера по защите критической инфраструктуры

В Германии планируют расширить дивизию Бундесвера, одной из ключевых задач которой является защита критически важной инфраструктуры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

Речь идет о подразделении, обеспечивающем внутреннюю безопасность. Дивизия была создана в прошлом году, и ее основными задачами являются защита критически важной инфраструктуры, такой как порты, аэропорты, мосты, железнодорожные линии и энергетические объекты, обеспечение развертывания союзных сил в Германии и оказание помощи гражданским органам власти во время стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

К 2035 году численность дивизии должна вырасти с запланированных 6 500 военнослужащих до значительно более 10 тысяч.

"В настоящее время запланированная численность нашего подразделения составляет 6 500 военнослужащих. Но к 2035 году мы увеличим её до значительно более чем 10 тысяч человек", – заявил командующий дивизией генерал-майор Андреас Генне в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Мы создадим батальоны внутренней безопасности. Мы создадим батальоны поддержки. И у нас будет значительно больше военнослужащих", – добавил он.

Он подчеркнул, что нынешняя численность дивизии достаточна для обеспечения начальной оперативной готовности.

"Мы уже можем защищать инфраструктуру и обеспечивать свободу передвижения – хотя пока не в условиях длительного конфликта", – отметил Хенне.

В мирное время личный состав дивизии помогает другим подразделениям Бундесвера в выполнении задач по охране, защите объектов и логистическим операциям, а также участвует в ликвидации последствий стихийных бедствий и крупных аварий.

Напомним, правительство Германии одобрило 1 июля два законопроекта, целью которых является укрепление резервных сил Бундесвера в некризисные времена, а также ускоренное строительство военной инфраструктуры.

В декабре в Германии согласовали новую модель военной службы. Согласно реформе, все подростки должны получить анкету по достижении 18 лет. Опрос должен оценить их пригодность и мотивацию к службе в Бундесвере.

Напомним, командующий Бундесвером предполагает, что Россия может напасть на страны НАТО в 2029 году или даже раньше.