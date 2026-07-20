У Німеччині затримали чоловіка, що жбурнув помідор у прем'єра Баварії

У німецькій землі Баварії під час публічного заходу невідомий чоловік жбурнув помідор у прем'єр-міністра землі Маркуса Зьодера, нападника одразу затримали співробітники правоохоронних органів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Інцидент стався в громаді Бернау-ам-Кімзеє, де Зьодер був гостем урочистостей з нагоди 1100-річчя населеного пункту та мав виголосити святкову промову.

За словами очевидців, чоловік раптово вискочив із кущів, кинув у главу баварського уряду помідор.

Співробітники місцевої кримінальної поліції (LKA), які забезпечували охорону, негайно втрутилися і схопили нападника, після чого поліція взяла його під варту.

фото: bild

За інформацією німецьких ЗМІ, затриманим виявився 31-річний громадянин Німеччини.

Унаслідок інциденту Зьодер не постраждав. Після того, як він витер серветкою залишки помідора з лівого вуха, політик продовжив свій шлях.

Попри коротку затримку, його виступ відбувся без подальших інцидентів.

Очевидці заявили, що нападник "з'явився нізвідки", а також висловили занепокоєння тим, що йому вдалося так близько підійти до прем'єра Баварії.

Нагадаємо, днями міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив про погіршення безпекової ситуації в країні та підвищення оцінки терористичної загрози до високого рівня.

Тим часом у Бундесвері вважають, що Німеччина із запізненням усвідомила масштаби гібридних атак з боку Росії, однак останніми роками її політичне керівництво та безпекові структури дедалі активніше привертають увагу суспільства до цієї загрози.