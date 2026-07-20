В Германии задержали мужчину, бросившего помидор в премьер-министра Баварии

В немецкой земле Баварии во время публичного мероприятия неизвестный мужчина бросил помидор в премьер-министра земли Маркуса Зёдера; нападавшего сразу же задержали сотрудники правоохранительных органов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

Инцидент произошел в общине Бернау-ам-Кимзее, где Зёдер был гостем торжеств по случаю 1100-летия населенного пункта и должен был выступить с праздничной речью.

По словам очевидцев, мужчина внезапно выскочил из кустов и бросил в главу баварского правительства помидор.

Сотрудники местной криминальной полиции (LKA), обеспечивавшие охрану, немедленно вмешались и задержали нападавшего, после чего полиция взяла его под стражу.

фото: bild

По информации немецких СМИ, задержанным оказался 31-летний гражданин Германии.

В результате инцидента Зёдер не пострадал. После того как он вытер салфеткой остатки помидора из левого уха, политик продолжил свой путь.

Несмотря на небольшую задержку, его выступление прошло без дальнейших инцидентов.

Очевидцы заявили, что нападавший "появился из ниоткуда", а также выразили обеспокоенность тем, что ему удалось так близко подойти к премьеру Баварии.

Напомним, на днях министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в стране и повышении оценки террористической угрозы до высокого уровня.

Между тем в Бундесвере считают, что Германия с опозданием осознала масштабы гибридных атак со стороны России, однако в последние годы её политическое руководство и структуры безопасности всё активнее привлекают внимание общества к этой угрозе.