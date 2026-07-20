У Німеччині сирійця, що скоїв напад з сокирою у потязі, відправили на психіатричне лікування

Земельний суд Регенсбурга постановив помістити до психіатричної клініки 21-річного сирійця, який торік напав із сокирою та молотком на пасажирів швидкісного поїзда ICE.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Суд визнав, що через психічне захворювання чоловік є неосудним. Як повідомила головуюча суддя після оголошення вироку, обвинувачений не може нести кримінальну відповідальність через шизофренію. Вирок поки що не набув законної сили.

Суд визнав доведеними, зокрема, обвинувачення у замаху на вбивство та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Рішення відповідає позиції прокуратури, представників потерпілих і захисту, які одностайно просили залишити чоловіка у психіатричному закладі.

За висновками суду, 3 липня 2025 року 21-річний сирієць напав на пасажирів поїзда ICE, використовуючи сокиру та молоток. Потяг був змушений зупинитися поблизу населеного пункту Штрасскірхен у федеральній землі Баварія.

Двоє людей дістали тяжкі поранення. За словами судді, те, що внаслідок нападу ніхто не загинув, було лише випадковістю.

Згідно з висновком судової експертизи, на момент нападу чоловік чув голоси, відчував загрозу власному життю та діяв, вважаючи, що перебуває у стані необхідної оборони.

Оскільки, за оцінкою суду, ризик повторення подібних насильницьких дій залишається високим, чоловік і надалі перебуватиме у психіатричній лікарні.

Як повідомлялось, днями співробітник служби безпеки Deutsche Bahn під час конфлікту з пасажиром випав з поїзда, що рухався зі швидкістю 120 кілометрів на годину.

Повідомляли також, що у лютому 2026 року у Німеччині пасажир без квитка до смерті побив контролера в одному з потягів Deutsche Bahn.