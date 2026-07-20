В Германии сирийца, совершившего нападение с топором в поезде, отправили на психиатрическое лечение

Земельный суд Регенсбурга постановил поместить в психиатрическую клинику 21-летнего сирийца, который в прошлом году напал с топором и молотком на пассажиров скоростного поезда ICE.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Суд признал, что из-за психического заболевания мужчина является невменяемым. Как сообщила председательствующая судья после оглашения приговора, обвиняемый не может нести уголовную ответственность из-за шизофрении. Приговор пока не вступил в законную силу.

Суд признал доказанными, в частности, обвинения в покушении на убийство и причинении тяжких телесных повреждений. Решение соответствует позиции прокуратуры, представителей потерпевших и защиты, которые единодушно просили оставить мужчину в психиатрическом учреждении.

По заключению суда, 3 июля 2025 года 21-летний сириец напал на пассажиров поезда ICE, используя топор и молоток. Поезд был вынужден остановиться вблизи населенного пункта Штрасскирхен в федеральной земле Бавария.

Два человека получили тяжкие ранения. По словам судьи, то, что в результате нападения никто не погиб, было лишь случайностью.

Согласно заключению судебной экспертизы, на момент нападения мужчина слышал голоса, ощущал угрозу своей жизни и действовал, полагая, что находится в состоянии необходимой обороны.

Поскольку, по оценке суда, риск повторения подобных насильственных действий остается высоким, мужчина и в дальнейшем будет находиться в психиатрической больнице.

Как сообщалось, на днях сотрудник службы безопасности Deutsche Bahn во время конфликта с пассажиром выпал из поезда, двигавшегося со скоростью 120 километров в час.

Сообщалось также, что в феврале 2026 года в Германии пассажир без билета до смерти избил контролера в одном из поездов Deutsche Bahn.