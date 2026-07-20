У Придністров’ї продовжили надзвичайний стан в економіці 

У невизнаному Придністров’ї продовжили надзвичайний стан в економіці майже до кінця серпня.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Так званий парламент невизнаного регіону 20 липня затвердив указ лідера Придністров’я Вадима Красносельського про продовження надзвичайного стану в економіці до 20 серпня.

Рішення пояснили "тяжкою економічною кризою, спричиненою зниженням обсягів виробництва" та пояснюють, що цей режим дає можливість регулювати споживання та експорт енергоресурсів та спрямовувати кошти "на заходи для збереження життя і здоров’я громадян".

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду зазначила, що Кишинів вже допомагає мешканцям невизнаного Придністров’я у різні способи, проте не може фінансувати регіон, доки там залишаються російські військові.

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