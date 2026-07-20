В Приднестровье продлили чрезвычайное положение в экономике

В непризнанном Приднестровье продлили чрезвычайное положение в экономике почти до конца августа.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Так называемый парламент непризнанного региона 20 июля утвердил указ лидера Приднестровья Вадима Красносельского о продлении чрезвычайного положения в экономике до 20 августа.

Решение объяснили "тяжелым экономическим кризисом, вызванным снижением объемов производства", и поясняют, что этот режим дает возможность регулировать потребление и экспорт энергоресурсов и направлять средства "на меры по сохранению жизни и здоровья граждан".

Напомним, президент Молдовы Майя Санду отметила, что Кишинев уже помогает жителям непризнанного Приднестровья различными способами, однако не может финансировать регион, пока там остаются российские военные.

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