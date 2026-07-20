Єврокомісія на 3 роки відтермінувала штрафи за недотримання "метанового" регламенту

Єврокомісія розпорядилась відтермінувати на 3 роки штрафи для компаній нафтогазової сфери за недотримання вимог регламенту щодо викидів метану.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Єврокомісія доручила відкласти застосування штрафів за недотримання законодавства щодо викидів метану на ще три роки – після того, як з боку нафтогазової індустрії, США, Катару і країн-членів лунали такі заклики з аргументами, що в поточних умовах це загроза для енергопостачання.

Передбачалося, що з січня 2027 року імпортований газ мав відповідати діючим у ЄС правилам щодо моніторингу викидів. Порушникам загрожував штраф до 20% від річного обороту.

20 липня у ЄК оголосили, що у 2027-2029 роках штрафи не будуть застосовуватися, щоб уникнути проблем з постачанням енергоресурсів.

Раніше повідомляли, що дискусія про подальшу долю у ЄС автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння викликала великі суперечки між країнами-членами, чотири столиці виступають проти відмови від них.

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