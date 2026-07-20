Еврокомиссия на 3 года отсрочила штрафы за несоблюдение "метанового" регламента

Еврокомиссия распорядилась отсрочить на 3 года штрафы для компаний нефтегазовой отрасли за несоблюдение требований регламента по выбросам метана.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Еврокомиссия поручила отложить применение штрафов за несоблюдение законодательства о выбросах метана еще на три года – после того, как со стороны нефтегазовой индустрии, США, Катара и стран-членов раздавались такие призывы с аргументами, что в текущих условиях это представляет угрозу для энергоснабжения.

Предполагалось, что с января 2027 года импортируемый газ должен был соответствовать действующим в ЕС правилам по мониторингу выбросов. Нарушителям грозил штраф до 20% от годового оборота.

20 июля в ЕК объявили, что в 2027–2029 годах штрафы применяться не будут, чтобы избежать проблем с поставками энергоресурсов.

Ранее сообщали, что дискуссия о дальнейшей судьбе в ЕС автомобилей с двигателем внутреннего сгорания вызвала большие споры между странами-членами, четыре столицы выступают против отказа от них.

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