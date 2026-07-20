Ле Пен і соратники ще раз оскаржили вирок щодо фіктивної роботи помічників у Європарламенті 

Неформальна лідерка правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен та інші фігуранти справи про фіктивну роботу їхніх помічників у Європарламенті подали нову апеляцію на вирок.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Марін Ле Пен та ще 11 інших фігурантів справи про зловживання з наймом помічників у Європарламенті після скоригованого вироку 7 липня вирішили подавати нову апеляцію до Касаційного суду; апеляцію подає також Європарламент.

20 липня було крайнім терміном, коли вони мали таку можливість.

Оскільки апеляцію подали усі фігуранти, це може вплинути на темпи її розгляду найвищим судом Франції.

Головний прокурор Касаційного суду Ремі Айц оголосив, що суд розраховує оголосити рішення до першого туру президентських виборів у Франції – де Ле Пен збирається балотуватися, але зазначив, що це залежить не лише від нього, а від усіх учасників процесу.

Одне з останніх опитувань прогнозує перемогу Ле Пен на виборах президента Франції. При цьому, інше дослідження громадської думки засвідчило, що більшість французів не схвалюють її рішення балотуватися.

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