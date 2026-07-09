Опитування прогнозують перемогу Ле Пен на виборах президента Франції

Згідно з останнім опитуванням, неформальна лідерка французького правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен переможе у першому та другому турі президентських виборів у Франції, запланованих на 2027 рік.

Про це свідчать результати опитування Toluna Harris Interactive, проведеним для M6 та RTL, пише "Європейська правда".

Опитування, проведене 7 липня після оголошення вироку лідерці ультраправих, показало, що у першому турі Ле Пен може здобути 35% голосів виборців.

Такий результат можливий за умови, що лідер партії "Відродження" Габріель Атталь (8% підтримки) та експрем’єр, лідер правоцентристської партії Horizons Едуар Філіпп (14%) збережуть свої кандидатури. Згідно з опитуванням, друге місце у першому турі отримає голова партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон з 16%.

Якщо Атталь зніме свою кандидатуру на користь Філіпа, лідер Horizons отримає 20%, випередивши Меланшона, але все ще відставатиме від Ле Пен (34%).

У другому турі виборів, згідно з опитуванням, Ле Пен лідируватиме з 51% голосів, за нею йде Едуар Філіпп з 49%. Таким чином, розрив між двома кандидатами скоротився, оскільки в попередньому опитуванні вони набирали 52% та 48% відповідно.

Опитування проводилося онлайн 7-8 липня на вибірці з 1837 осіб, зареєстрованих у виборчих списках.

Нагадаємо, 7 липня паризький апеляційний суд залишив у силі вирок Марін Ле Пен за нецільове використання коштів ЄС, але скоротив термін заборони на участь у виборах.

Невдовзі після того Ле Пен вийшла із заявою, що буде висувати свою кандидатуру на президентських виборах 2027 року. Раніше вона казала, що не хоче балотуватися на президентських виборах з електронним браслетом.

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