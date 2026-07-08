Більшість французів не схвалюють рішення Ле Пен йти у президенти

Переважна більшість французів не схвалюють рішення неформальної лідерки "Національного об’єднання" Марін Ле Пен балотуватися у президенти після того, як рішення суду в апеляції дозволяє їй це зробити.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

За результатами опитування Elabe на замовлення BFMTV приблизно 6 із 10 опитаних не схвалюють наміри Ле Пен балотуватися на президентських виборах 2027 року після того, як рішення суду в апеляції усунуло перешкоду для цього.

Зокрема, 59% опитаних вважають, що Ле Пен не мала б бути кандидаткою; протилежної думки – 40%.

Найвища підтримка намірів Ле Пен – серед прихильників "Нацоб’єднання", там її плани схвалюють 68%. Водночас протилежної думки – 32%.

Найбільше не схвалюють її рішення прихильники лівого блоку "Новий народний фронт" і блоку Макрона "Разом за Республіку" (79% і 75% відповідно), менше – серед правих "Республіканців" (51%).

7 липня паризький апеляційний суд залишив у силі вирок Марін Ле Пен за нецільове використання коштів ЄС, але скоротив термін заборони на участь у виборах.

Невдовзі після того Ле Пен вийшла із заявою, що буде висувати свою кандидатуру на президентських виборах 2027 року. Раніше вона казала, що не хоче балотуватися на президентських виборах з електронним браслетом.

Детально на цю тему – у статті Ле Пен знову в грі: як "подруга Путіна" повернула собі право стати президентом Франції