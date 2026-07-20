Ле Пен и её соратники вновь обжаловали приговор по делу о помощниках в Европарламенте

Неформальный лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен и другие фигуранты дела о фиктивной работе их помощников в Европарламенте подали новую апелляцию на приговор.

[ИСТОЧНИК]Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Марин Ле Пен и еще 11 фигурантов дела о злоупотреблениях при найме помощников в Европарламенте после вынесения скорректированного приговора 7 июля решили подать новую апелляцию в Кассационный суд; апелляцию подает также Европарламент.

20 июля был крайним сроком, когда у них была такая возможность.

Поскольку апелляцию подали все фигуранты, это может повлиять на темпы её рассмотрения высшим судом Франции.

Главный прокурор Кассационного суда Реми Айц объявил, что суд рассчитывает огласить решение до первого тура президентских выборов во Франции – где Ле Пен собирается баллотироваться, но отметил, что это зависит не только от него, но и от всех участников процесса.

Один из последних опросов прогнозирует победу Ле Пен на выборах президента Франции. При этом другой опрос общественного мнения показал, что большинство французов не одобряют её решение баллотироваться.

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