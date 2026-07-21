Трамп розпорядився зміцнити ланцюги постачання для оборонної промисловості США

Президент США Дональд Трамп у понеділок підписав указ, який ускладнює для американських оборонних підрядників отримання винятків, що дозволяють їм купувати критично важливі мінерали та інші матеріали з Китаю та інших держав-суперниць.

Про це повідомили у Білому домі, пише "Європейська правда".

Документ передбачає обмеження випадків, коли міністр оборони США зможе надавати винятки із заборони на використання критично важливих матеріалів із низки країн.

Крім того, Пентагон має скласти карту нижчих рівнів промислової бази, що дасть чіткіше уявлення про походження критично важливих мінералів, компонентів та інших матеріалів, а також про те, чи можуть постачальники, які перебувають під контролем іноземних держав, загрожувати виробництву зброї під час конфлікту.

Також адміністрація закликає оборонних підрядників розпочати атестацію нових вітчизняних джерел критично важливих мінералів, матеріалів та компонентів, що використовуються у визначених закупівлях у сфері національної безпеки, як з вітчизняних джерел, так і з джерел країн-партнерів, одночасно усуваючи регуляторні бар’єри.

У Білому домі заявили, що указ має забезпечити безперервне військове домінування США та гарантувати, що американські збройні сили залишатимуться "найсильнішими й найкраще оснащеними у світі".

Адміністрація Трампа наголошує, що, попри чинні обмеження на використання чутливих матеріалів із держав, які Вашингтон вважає геополітичними суперниками, питання стійкості ланцюгів постачання та розвитку внутрішнього виробництва тривалий час не було достатнім пріоритетом.

Підрядники, які не дотримуються нових вимог, можуть зіткнутися з наслідками для закупівель, зокрема з втратою можливостей укладання контрактів.

Багато критично важливих мінералів та оброблених матеріалів, що використовуються в ракетах, літаках та інших передових системах, досі залежать від китайських постачальників. Це ставить компанії в "розтяжку" між вимогами зменшити залежність від Пекіна та нагальною потребою продовжувати постачання зброї американським збройним силам та союзникам.

Китай поступово став використовувати ланцюги поставок як важіль свого впливу.

Нагадаємо, у квітні США та ЄС підписали меморандум про партнерство щодо критичних мінералів.

Британія взимку підписала угоду зі США щодо співпраці у сфері критичних мінералів.