Трамп распорядился укрепить цепочки поставок для оборонной промышленности США

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, который затрудняет американским оборонным подрядчикам получение исключений, позволяющих им закупать критически важные минералы и другие материалы из Китая и других государств-конкурентов.

Об этом сообщили в Белом доме, пишет "Европейская правда".

Документ предусматривает ограничение случаев, когда министр обороны США сможет предоставлять исключения из запрета на использование критически важных материалов из ряда стран.

Кроме того, Пентагон должен составить карту нижних уровней промышленной базы, что даст более четкое представление о происхождении критически важных минералов, компонентов и других материалов, а также о том, могут ли поставщики, находящиеся под контролем иностранных государств, представлять угрозу для производства оружия во время конфликта.

Также администрация призывает оборонных подрядчиков начать аттестацию новых отечественных источников критически важных минералов, материалов и компонентов, используемых в определенных закупках в сфере национальной безопасности, как из отечественных источников, так и из источников стран-партнеров, одновременно устраняя регуляторные барьеры.

В Белом доме заявили, что указ должен обеспечить непрерывное военное доминирование США и гарантировать, что американские вооруженные силы останутся "самыми сильными и лучше всего оснащенными в мире".

Администрация Трампа подчеркивает, что, несмотря на действующие ограничения на использование чувствительных материалов из государств, которые Вашингтон считает геополитическими соперниками, вопросам устойчивости цепочек поставок и развития внутреннего производства долгое время не уделялось достаточного внимания.

Подрядчики, не соблюдающие новые требования, могут столкнуться с последствиями для закупок, в частности с потерей возможностей заключения контрактов.

Многие критически важные минералы и обработанные материалы, используемые в ракетах, самолетах и других передовых системах, до сих пор зависят от китайских поставщиков. Это ставит компании в затруднительное положение между требованиями уменьшить зависимость от Пекина и насущной необходимостью продолжать поставки оружия американским вооруженным силам и союзникам.

Китай постепенно стал использовать цепочки поставок в качестве рычага своего влияния.

Напомним, в апреле США и ЕС подписали меморандум о партнерстве в отношении критически важных минералов.

Великобритания зимой подписала соглашение с США о сотрудничестве в сфере критически важных минералов.