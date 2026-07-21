Новий прем'єр Британії вилучить ПДВ з побутових рахунків за електроенергію

Новий глава уряду Великої Британії Енді Бернем вилучить ПДВ із рахунків за електроенергію для домогосподарств у жовтні: це стане його першим важливим політичним рішенням на посаді прем’єр-міністра.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Ставка ПДВ, що застосовується до електроенергії для домогосподарств, буде знижена з 5% до 0% з 1 жовтня.

Новий прем’єр-міністр зазначив, що цей захід "дасть людям перепочинок" і дозволить заощадити більше грошей.

Новий міністр фінансів Великої Британії Джон Гілі заявляє, що скасування ПДВ на електроенергію для домогосподарств буде профінансовано коштом скасування програми цифрової ідентифікації.

Гілі уточнив, що зниження ставки дозволить середньостатистичній сім’ї заощадити близько 45 фунтів на рік. Крім того, за його словами, цей захід допоможе знизити інфляцію та водночас підтримає домогосподарства у всіх регіонах країни.

"Занадто довго занадто багато людей стикалися з труднощами через високу вартість життя", – сказав Гілі.

Як повідомлялось, у новому уряді Британії на чолі з Енді Бернемом вперше з'явився міністр, відповідальний за ШІ.

Детальніше про нового британського прем’єра читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих.