Новый премьер-министр Британии отменит НДС в счетах за электроэнергию для населения

Новый глава правительства Великобритании Энди Бернем отменит НДС в счетах за электроэнергию для населения в октябре: это станет его первым важным политическим решением на посту премьер-министра.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Ставка НДС, применяемая к электроэнергии для домохозяйств, будет снижена с 5% до 0% с 1 октября.

Новый премьер-министр отметил, что эта мера "даст людям передышку" и позволит сэкономить больше денег.

Новый министр финансов Великобритании Джон Хили заявляет, что отмена НДС на электроэнергию для домохозяйств будет профинансирована за счет отмены программы цифровой идентификации.

Хили уточнил, что снижение ставки позволит среднестатистической семье сэкономить около 45 фунтов в год. Кроме того, по его словам, эта мера поможет снизить инфляцию и одновременно поддержит домохозяйства во всех регионах страны.

"Слишком долго слишком много людей сталкивались с трудностями из-за высокой стоимости жизни", – сказал Хили.

Как сообщалось, в новом правительстве Великобритании во главе с Энди Бернемом впервые появился министр, ответственный за ИИ.

Подробнее о новом британском премьере читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых.