ЗМІ: у Франції евакуювали під охорону мера південного міста після серії погроз

Мера невеликого міста на південному сході Франції нібито терміново взяли під охорону після серії погроз.

Про це з посиланням на джерела повідомили BFMTV та Le Parisien, пише "Європейська правда".

За даними від джерел, мера містечка Але неподалік Монпельє Крістофа Рівенка, який є представником правих "Республіканців", вночі з 20 на 21 липня терміново забрали з дому під охорону представники спецпідрозділу поліції. Також було відкрито розслідування щодо погроз і залякування.

Причиною для такого радикального кроку нібито стали дані про ймовірність перебування автомобіля з вибухівкою біля його дому.

В оточенні очільника МВС Лорана Нуньєса повідомили, що "на вимогу міністра і внаслідок повторюваних погроз були вжиті заходи захисту мера", та що він поспілкувався з Рівенком телефоном.

Погрози надходили кілька днів поспіль. У четвер дружина мера, повертаючись ввечері додому, виявила у поштовій скриньці підозрілий конверт та одразу звернулась до поліції, не відкриваючи. З’ясувалось, що всередині були два патрони 9 мм. Крім того, на стінах будинку почали з’являтись численні написи.

Ще після того випадку Рівенку запропонували охорону, але тоді він відмовився.

Як припускають, погрози Рівенку можуть бути пов’язані з його активною участю у протидії наркоторгівлі.

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