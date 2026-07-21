СМИ: во Франции мэра южного города эвакуировали под охрану после серии угроз

Мэра небольшого города на юго-востоке Франции якобы срочно взяли под охрану после серии угроз.

Об этом со ссылкой на источники сообщили BFMTV и Le Parisien, пишет "Европейская правда".

По данным источников, мэра городка Але недалеко от Монпелье Кристофа Ривенка, являющегося представителем правых "Республиканцев", в ночь с 20 на 21 июля срочно забрали из дома под охрану представители спецподразделения полиции. Также было возбуждено расследование в связи с угрозами и запугиванием.

Причиной для такого радикального шага якобы стали данные о вероятности нахождения автомобиля со взрывчаткой возле его дома.

В окружении главы МВД Лорана Нуньеса сообщили, что "по требованию министра и вследствие повторяющихся угроз были приняты меры по защите мэра", а также что он поговорил с Ривенком по телефону.

Угрозы поступали несколько дней подряд. В четверг жена мэра, возвращаясь вечером домой, обнаружила в почтовом ящике подозрительный конверт и сразу обратилась в полицию, не открывая его. Выяснилось, что внутри находились два патрона калибра 9 мм. Кроме того, на стенах дома начали появляться многочисленные надписи.

Еще после того случая Ривенку предложили охрану, но тогда он отказался.

Как предполагают, угрозы в адрес Ривенка могут быть связаны с его активным участием в борьбе с наркоторговлей.

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